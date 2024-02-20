هاشم: لا مبادرة رئاسية جديدة لبري و"التيار الوطني" أبلغه عبر أحد النواب بقبوله بمبدأ الحوار

لفت عضو كتلة "التّنمية والتّحرير" النّائب ​قاسم هاشم​، إلى أنّ "​المقاومة​ تتعاطى وفق قاعد محدّدة بحكمة، لكن ضمن استراتيجيّة فيها أسس لردع هذا العدو عندما تتوجّب المعركة ذلك، والأمور مرهونة بالتّطوّرات الّتي قد تحصل".

وأشار، في مداخلة تلفزيونيّة، إلى أنّ "موضوع تحديد جلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهوريّة سابق لأوانه، ولا مبادرة جديدة لرئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​ في هذا الإطار"، مشدّدًا على أنّ "المسؤوليّة هي على عاتق القوى الرّافضة للحوار، وعندما يقتنع هؤلاء بالتّلاقي قد يُستخدم مصطلح غير حوار".

وكشف هاشم أنّ "​التيار الوطني الحر​ أبلغ برّي عبر أحد نوّابه بقبوله بمبدأ الحوار، من دون الدّخول بتفاصيل أخرى، وهذه نقطة إيجابيّة يمكن البناء عليها".