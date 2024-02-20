المرصد الأوروبي: لو تحرك المركزي ورئيس الحكومة ووزير المال منذ 2016 لما خسر المودعون أموالهم

أشار "​المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان​"، إلى أنّ "في نيسان 2016، قبل أربع سنوات من ​ثورة 17 تشرين​ الأوّل 2019، حذّر ​صندوق النقد الدولي​ و​البنك الدولي​ في تقرير مشترك تمّ تقديمه إلى ​مصرف لبنان​، رئيس ​مجلس الوزراء​ و​وزارة المالية​ آنذاك، من أنّ صافي الاحتياطات السّلبيّة بلغ 4,7 مليارات دولار".

وأكّد، عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّه "لو تحرّك مصرف لبنان ورئيس الحكومة ووزير الماليّة على الفور، لما خسر المودعون سنتًا واحدًا"، لافتًا إلى أنّ "بدلًا من ذلك، واصلت البنوك المتواطئة الإعلان عن أرباح زائفة ب​الدولار​، وتوزيع أرباح حقيقيّة ومكافآت بالدّولار الحقيقي على المساهمين وإداراتها على التّوالي، باعتبارها عمليّة احتيال بونزي حقيقيّة".

وأوضح المرصد أنّ "التّحرّك القضائي في ذلك الوقت كان شبه معدوم، وربّما يجب الثّني على ما قامت به القاضية ​غادة عون​ في ذلك الوقت، الّتي تجرّأت وتحرّكت".