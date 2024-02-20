"النشرة": غارة إسرائيلية على اطراف عيتا الشعب وتحليق لطائرة استطلاع فوق حاصبيا ومزارع شبعا

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأنه "يسجل في هذا الوقت تحليق لطائرة استطلاع إسرائيلية نوع ام كا فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة على علو متوسط". كذلك أفاد المراسل، بـ"غارة إسرائيلية على اطراف عيتا الشعب الغربية الشمالية".

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