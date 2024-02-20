وهاب: على ميقاتي أن يخجل من تعاطيه بملف النازحين من الجنوب المتروكين دون مساعدة

أشار رئيس حزب "التّوحيد العربي" ​وئام وهاب​، إلى أنّه "على رئيس الحكومة أن يخجل من تعاطيه بملف النّازحين من ​الجنوب​، المتروكين دون أيّة مساعدة".

وشدّد، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، على أنّه "لا يكفي التّباهي بجمع الدّولارات من السّوق، من دون أن نصرف قرشًا لتسيير مرافق الدّولة"، مضيفًا: "قولوا لي بالله عليكم، كيف تعيش عائلة مهجّرة من بيتها بمئة دولار مساعدة؟ عيب على هذه الحكومة وعيب علينا".