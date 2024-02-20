وهاب: على ميقاتي أن يخجل من تعاطيه بملف النازحين من الجنوب المتروكين دون مساعدة

أشار رئيس حزب "التّوحيد العربي" وئام وهاب، إلى أنّه "على رئيس الحكومة أن يخجل من تعاطيه بملف النّازحين من الجنوب، المتروكين دون أيّة مساعدة".
وشدّد، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، على أنّه "لا يكفي التّباهي بجمع الدّولارات من السّوق، من دون أن نصرف قرشًا لتسيير مرافق الدّولة"، مضيفًا: "قولوا لي بالله عليكم، كيف تعيش عائلة مهجّرة من بيتها بمئة دولار مساعدة؟ عيب على هذه الحكومة وعيب علينا".
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