جنوب أفريقيا تطالب محكمة العدل الدولية باعتبار الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني

ياسر رشاد - القاهرة - حثت جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، محكمة العدل الدولية على إصدار فتوى غير ملزمة بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني قائلة إن ذلك سيساعد الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية.

افتتح ممثلو جنوب أفريقيا اليوم الثاني من جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضًا باسم المحكمة العالمية، في لاهاي.

وتأتي الجلسة في أعقاب طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار رأي استشاري أو غير ملزم بشأن الاحتلال في عام 2022 وستقدم أكثر من 50 دولة حججها حتى 26 فبراير.

يوم الاثنين، طلب الممثلون الفلسطينيون من أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة إعلان أن الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم غير قانوني، قائلين أيضًا إن الرأي الاستشاري للمحكمة يمكن أن يساهم في حل الدولتين والسلام الدائم.

ولم تحضر إسرائيل جلسات الاستماع لكنها أرسلت بيانا مكتوبا تقول فيه إن الرأي الاستشاري سيكون ضارا بتحقيق تسوية عن طريق التفاوض مع الفلسطينيين.

وقال سفير جنوب أفريقيا لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا للقضاة إن "التوصيف القانوني الواضح لطبيعة النظام الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني لا يمكن إلا أن يساعد في معالجة التأخير المستمر وتحقيق تسوية عادلة".

أدت موجة العنف الأخيرة في غزة، والتي روجت لها هجمات 7 أكتوبر التي شنتها حماس على إسرائيل، إلى تعقيد المظالم المتأصلة بالفعل في الشرق الأوسط والإضرار بالجهود الرامية إلى إيجاد طريق للسلام.

وقد طُلب من لجنة محكمة العدل الدولية المؤلفة من 15 قاضياً مراجعة "الاحتلال والاستيطان والضم الإسرائيلي، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية وطابع ووضع مدينة القدس المقدسة، واعتمادها للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة". ".

ومن المتوقع أن يستغرق القضاة ما يقرب من ستة أشهر لإصدار رأي حول الطلب، والذي يطلب منهم أيضًا النظر في الوضع القانوني للاحتلال وعواقبه.