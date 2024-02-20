شكرا لقرائتكم خبر عن محمود القط نائب التنسيقية: مصر تحرص على مواجهة البربرية الصهيونية بمذكرتها أمام العدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مصر ستتخذ كافة الإجراءات المناسبة للدفاع عن أمنها القومي خاصة وأن مصر تعتبر القضية الفلسطينية هى قضية القضايا بالنسبة لها و أنها المحور الرئيسي و الأساسي في كل ما يتعلق بهذه القضية، منوها أن مصر تمتلك من الخبرات الكافية للتعامل مع كافة الأطراف و تحديد الأدوات و ترتيب أولويات التعامل مع كافة الأطراف المعنية.

وأشار في تصريح لـ"الخليج 365" أن مصر استخدمت أدواتها السياسية و الدبلوماسية منذ بداية الأزمة الأخيرة و نجحت في تحقيق توازن بالرأي العام العالمي إذ واجهت البربرية الصهيونية و يعد مشاركة مصر بمذكرة في محكمة العدل الدولية، وهو أحد أدواتها في إظهار الحقائق ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته و هى خطوة من خطوات مصرية رسمتها لنفسها بأن تكون جزء من الحل ووقف نزيف الدماء و هو ما لن يتم إلا بقيام المجتمع الدولي و المنظمات الأممية المعنية بتحمل مسؤولياتها تجاه نزيف الدماء الفلسطيني و مخططات التهجير لتصفية القضية الفلسطينية.

وأوضح "القط" أن هذه ليست المرة الأولى التى تقدم فيها مصر مذكرات و دفوع لمحكمة العدل الدولية للدفاع عن الأمن القومي العربي و هو ما تعتبره مصر واجب قومي و أنها جزء لا يتجزأ من الوطن الوطن العربي.