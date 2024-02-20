شكرا لقرائتكم خبر عن محمود القط نائب التنسيقية: مصر تحرص على مواجهة البربرية الصهيونية بمذكرتها أمام العدل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وأشار في تصريح لـ"الخليج 365" أن مصر استخدمت أدواتها السياسية و الدبلوماسية منذ بداية الأزمة الأخيرة و نجحت في تحقيق توازن بالرأي العام العالمي إذ واجهت البربرية الصهيونية و يعد مشاركة مصر بمذكرة في محكمة العدل الدولية، وهو أحد أدواتها في إظهار الحقائق ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته و هى خطوة من خطوات مصرية رسمتها لنفسها بأن تكون جزء من الحل ووقف نزيف الدماء و هو ما لن يتم إلا بقيام المجتمع الدولي و المنظمات الأممية المعنية بتحمل مسؤولياتها تجاه نزيف الدماء الفلسطيني و مخططات التهجير لتصفية القضية الفلسطينية.
وأوضح "القط" أن هذه ليست المرة الأولى التى تقدم فيها مصر مذكرات و دفوع لمحكمة العدل الدولية للدفاع عن الأمن القومي العربي و هو ما تعتبره مصر واجب قومي و أنها جزء لا يتجزأ من الوطن الوطن العربي.
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