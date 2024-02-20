طوني فرنجية عرض مع لويس لحود لأوضاع القطاع الزراعي في زغرتا ومشاكل المزارعين

التقى النّائب طوني فرنجية، في منزله في بيروت، المدير العام لوزارة الزّراعة لويس لحود، وجرى خلال اللّقاء عرض أوضاع القطاع الزراعي في قضاء زغرتا، والمشاكل الّتي يعاني منها المزارعون. وجرى البحث في مواضيع زيادة المساحات الزّراعيّة، تسويق الإنتاج الزّراعي في الأسواق المحليّة والخارجيّة، وحماية الثّروة الحرجيّة والحفاظ على الغابات والأحراج.

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