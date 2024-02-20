الأرصاد الجوية: طقس متقلب يسيطر على لبنان مع أمطار خفيفة متفرفة حتى ظهر الأربعاء

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "طقسًا متقلّبًا يسيطر على ​لبنان​ والحوض الشّرقي للمتوسّط، مع ​أمطار​ خفيفة متفرّفة حتّى ظهر يوم الأربعاء، حيث يستقرّ تدريجيًّا فتعود ​درجات الحرارة​ للارتفاع، ومن المتوقّع أن تتخطّى معدّلاتها الموسميّة خلال الأيّام المقبلة".

وحذّرت في نشرتها الصّباحيّة، من "سلوك الطّرقات الجبليّة فوق الـ1700 متر، بسبب تكوّن الجليد"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل درجات الحرارة لشهر شباط يتراوح بين 11 و19 درجة مئويّة في بيروت، بين 9 و18 درجة في طرابلس، وبين 3 و13 درجة مئويّة في زحلة".

وأوضحت دائرة التّقديرات، أنّ "​الطقس​ المتوقّع في لبنان اليوم الثّلثاء غائم جزئيًّا، مع ضباب على المرتفعات، ويتحوّل تدريجيًّا إلى غائم مع ارتفاع بدرجات الحرارة. تتساقط أمطار خفيفة متفرّقة خاصّةً في المناطق الدّاخليّة بدءًا من بعد الظّهر، كما تتساقط ثلوج خفيفة على ارتفاع 1700 متر وما فوق".

ولفتت إلى أنّ "الطّقس المتوقّع غدًا الأربعاء غائم جزئيًّا إلى غائم، مع ضباب على المرتفعات، واحتمال تساقط أمطار خفيفة فترة قبل الظّهر خاصّةً على السّاحل. يستقرّ الطّقس تدريجيًّا ويتحوّل إلى قليل الغيوم، مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة خاصّةً على المرتفعات وفي الدّاخل "، محذّرةً من "تكوّن الجليد على الطّرقات الجبليّة الّتي تعلو عن 1700 متر خلال اللّيل وساعات الصّباح الأولى".

كما بيّنت أنّ "الطقس المتوقّع الخميس قليل الغيوم إجمالًا، مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصّةً على المرتفعات وفي الدّاخل"، محذّرةً من "تكوّن الجليد على الطّرقات الجبليّة الّتي تعلو عن 1800 متر، خلال اللّيل وساعات الصّباح الأولى".

وأفادت الدّائرة بأنّ "الطّقس المتوقّع يوم الجمعة قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا، بسحب مرتفعة، مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصّةً في الدّاخل وعلى المرتفعات حيث تتخطّى معدّلاتها الموسميّة، كما تنشط الرّياح الشّماليّة خلال النّهار خاصّةً في المناطق الجنوبيّة".

وأضافت أنّ "الرّياح السّطحيّة غربيّة إلى شماليّة غربيّة نهارًا وجنوبيّة شرقيّة ليلًا، سرعتها بين 10 و25 كم/س، الانقشاع جيّد على السّاحل ويسوء على المرتفعات بسبب الضّباب في الفترتَين الصّباحيّة والمسائيّة، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 55 و80%، حال البحر متوسّط ارتفاع الموج؛ وحرارة سطح المياه 19 درجة مئويّة".