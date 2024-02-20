انت الان تتابع خبر المحكمة الاتحادية تؤجل دعوى اعتماد التصويت الالكتروني في البرلمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد جاسم الخفاجي، في منشور على صفحته في فيسبوك تابعته الخليج 365، إن "المحكمة الاتحادية قررت تأجيل الدعوى الخاصة بضرورة اعتماد التصويت الالكتروني داخل الجلسات لعدم تحقق النصاب في الكثير من الحالات، اضافة لمواضيع اخرى، والمقامة من قبلنا وآخرون منذ أشهر".وبين، أن "موعد المرافعة المقبل سيكون يوم 27/3/2024".

وتابع الخفاجي، "هذه الدعوى ان تم كسبها (وعندي أمل في ذلك) فسيكون هناك نصر عظيم لغرض تصحيح جزء من العمل داخل المؤسسة التشريعية".