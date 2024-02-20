انت الان تتابع خبر خلال شهر.. بريطاني بالعناية المركزة نتيجة تناوله 1176 قرصا مسكناً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتشير LADBible، إلى أن الرجل (34 عام) لم يذكر اسمه، كان مولعا برياضة الجري. وأن مشاركته في سباقات الجري وغيرها من منافسات النشاط البدني جلبت له الشعور بالألم، لذلك بدأ بتناول الإيبوبروفين للتخلص من الأعراض المزعجة.وكان يزيد جرعة دواء الإيبوبروفين تدريجيا حتى وصل به الأمر إلى تناول 28 قرصا منه في اليوم، واستمر على هذه الحالة عدة أسابيع.

واكتشف الأطباء بعد فحصه، إلى أن تناوله كميات كبيرة من دواء الإيبوبروفين، أدى إلى إصابته بقرح في المعدة والمريء، بالإضافة إلى الفشل الكلوي.

وقد أخبر المريض الأطباء بأنه تناول خلال شهر 1176 قرصا من الإيبوبروفين.

ووفقا للأطباء، فإنه يخضع للعلاج الآن وحالته الصحية مستقرة.

