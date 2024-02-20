شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة النواب" تتفقد مركز أورام أسوان وتطالب بسرعة تطوير مستشفي التأمين العام القديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار الوفد البرلمانى من لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة النائبة سهير عبد الحميد اليوم، مركز أورام اسوان ضمن الجولة الميدانية التي تقوم بها اللجنة للمحافظة لتفقد عدد من المنشآت الصحية التي تم نقلها مؤخرا للهيئة العامة الرعاية الصحية ضمن منظومه التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وتفقد الوفد البرلماني بصحبة الدكتورة رجاء إسحق مدير مركز الأورام، المبني وأقسامه التي تشمل عمليات جراحة الأورام ووحدة المسح الذري وأقسام الرعاية المركزة وقسم المناظير وقسم الطوارئ والعيادات الخارجية.

وتحدث أعضاء اللجنة مع المواطنين المترددين على المركز للوقوف على مدي الخدمة المقدمة لهم لتذليل أي عقبات تواجههم، مطالبين بتوسعة إحدي المباني للمركز مع إعادة تأهيله لكي يستوعب عدد المرضي المترددين على المركز .

كما تفقد الوفد البرلماني مستشفي التأمين الصحي القديم، وطالب وفد لجنة الشون الصحية سرعة الانتهاء من مستشفي التأمين الصحي القديم بأسوان المتوقف أعمالها منذ 2018، ورفع كفاءتها بعد إخلائها من العيادات خاصه أنها أكبر مستشفى متواجدة في أسوان، كما طالبوا بنقل وحدتي الغسيل الكلوي داخل المستشفي التأمين الصحي إلى مكان آخر لحين الانتهاء الكامل من أعمال تطوير المستشفى مع تحديد جدول زمني للانتهاء من أعمال التطوير .