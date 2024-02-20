بوحبيب التقى السفير الفرنسي: نقدّر الدور والمتابعة الفرنسية للأوضاع الراهنة

أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب، خلال استقباله السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، "تقدير لبنان للدور والمتابعة الفرنسية للأوضاع الراهنة، ورغبة فرنسا بلجم التصعيد وإعادة الهدوء الى الجنوب"، مشددا على "أهمية البحث عن حلول مستدامة للوضع الراهن من خلال التطبيق الشامل وغير المنقوص للقرار 1701".

في سياق منفصل، استقبل بو حبيب، قائد الجيش العماد جوزاف عون معزيا بوفاة شقيقه رئيس بلدية رومية عادل بو حبيب.

كما بحث بو حبيب، مع عميد كلية العلوم السياسية في جامعة الحكمة أنطونيوس أبو كسم، في كيفية تعزيز التعاون بين الكلية والوزارة في المجال الاكاديمي وتبادل الخبرات.