"مياه البقاع": انقطاع المياه عن عدد من أحياء زحلة بسبب تضرر خط النبع في منطقة وادي العرايش

كشفت "​مؤسسة مياه البقاع​"، في بيان، أنّ "العواصف وانجرافات التّربة تسبّبت بأضرار جسيمة لخطّ النبع في منطقة وادي العرايش، وهو الخطّ الأساسي الّذي يصل المياه من المصدر إلى محطّة ​زحلة​، ممّا أدّى إلى انقطاع المياه عن حارة مار إلياس، حارة مار انطونيوس، حارة الراسيه، حارة التحتا، وادي العرايش، بولفار زحلة، سيدة النجاة، البربارة، حيّ الميدان وحوش الزراعنة"، مشيرةً إلى أنّه "يتمّ حاليًّا مسح الأضرار، استعدادًا لبدء الإصلاحات المناسبة".

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