الخطيب التقى قدور: ضرورة التعاون في جميع المجالات للوقوف في وجه الاخطار التي تهدد الوطن

اشار رئيس المجلس الاسلامي العلوي الشيخ علي محمود قدور، بعد لقائه نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، الى اننا "أكدنا ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية لما في ذلك من خير في تنظيم عمل مؤسسات الدولة، وفي سائر المرافق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وكانت القضية الفلسطينية في قلب محادثاتنا ونقاشنا حيث أنها القضية الأساسية والمركزية، وما لنا من عدو إلا العدو الإسرائيلي الصهيوني الذي يعيث في الأرض فساداً فيدمر ويقتل ويحرق ويشرد الأطفال ويعتدي على البلاد والعباد، ولكنه مع ذلك كله لم يستطع أن يكسر إرادة المقاومين، ان اعتداءاته المتكررة والمتوالية والمستمرة على جنوب لبنان لا بل على لبنان لان الاعتداء على جزء من لبنان هو الاعتداء على لبنان كله، كما ان دفاع المقاومة عن جزء من لبنان هو دفاع عن لبنان كله، لان السيادة لا تتجزأ، ونحن نشجب هذه الاعتداءات كما نستنكر الصمت العالمي الذي يخيم على العالم وعلى مجلس الامن والامم المتحدة وجمعيات حقوق الانسان فهي تسكت عن هذه الجرائم البشعة التي يقوم بها العدو الاسرائيلي الصهيوني وتقف الى جانب الظالم بدل ان تقف الى جانب المظلوم".

بدوره، لفت الخطيب، الى "ضرورة التعاون في جميع المجالات للوقوف في وجه الاخطار التي تهدد الوطن، وأكدنا على الوحدة الوطنية، وضرورة انتظام مؤسسات الدولة ابتداءً بإنتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة والعناية بحاجات المواطنين وضرورة الدفاع عن مصالح لبنان، وخصوصا في هذه المرحلة التي يتعرض فيها لبنان الى العدوان الإسرائيلي ويتوسع في عدوانه والتهديدات والاخطار التي تدفع اليها هذه التهديدات".

ورأى أنه "لذلك من الضروري أن نتوافق جميعا كقيادات روحية على وحدة المطالب وضرورة دعوة الطبقة السياسية الى الحوار والتوافق للقيام بهذه المسؤولية الوطنية في هذه الظروف الصعبة والخطيرة، وأن يقف اللبنانيون جميعا أمام تهديدات العدوان الاسرائيلي"، معتبرا أن "الوحدة الوطنية ضرورية في هذه المرحلة للدفاع عن لبنان حينما تدافع المقاومة عن لبنان، وهي ليست في مقام العدوان، فالعدو هو الذي يحتل الأرض وهو الذي باشر في العدوان على لبنان والمقاومة تقوم بدفع هذا العدوان، وبالتالي تدافع عن سيادة لبنان وتدافع عن مصالح اللبنانيين جميعاً وليس عن مصلحة طائفة او مصلحة خارجية. و من المعيب على بعض اللبنانيين أن يتهم هذه المقاومة بأنها تعمل لمصالح خارجية ولمصالح دول أخرى وهي تدفع الدم وتدافع عن لبنان، وهي تعمل من اجل مصلحة لبنان وسيادة لبنان، و لا أدري هل كفرشوبا وتلال العرقوب ومزارع شبعا والنقاط المحتلة في جنوب لبنان هي لبنانية ام غير لبنانية؟ والمقاومة حينما تقاوم فهي تقاوم العدوان الاسرائيلي بغية استرجاع السيادة اللبنانية ومواجهة عدوانية هذا الوحش الذي نرى جميعا أعماله الوحشية ومجازره في حق الشعب الفلسطيني الذي يقف العالم جميعا كالدول في الغرب خصوصا يقف في وجه الشعب الفلسطيني، فيما تضع اسرائيل كل المقرارات الدولية تحت قدمها ولا تعترف بها، لذلك من مصلحة اللبنانيين جميعا ان يقفوا موحدين وراء هذه المقاومة التي يقر الكل بعقلانيتها وبأنها تدافع عن لبنان وأنها تعمل لمصلحة اللبنانيين جميعا".

وكرر الخطيب دعوة اللبنانيين جميعا الى "النظر بخلفية وطنية وليس بخلفية طائفية وليس بخلفية فئوية وبخلفية مصلحة لبنان واللبنانيين جميعا".