الدفاع الروسية: دمروا التشكيلات الأوكرانية على اتجاه جنوب دونيتسك

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن أن الجنود الروس دمروا التشكيلات الأوكرانية على اتجاه جنوب دونيتسك وأحبطوا هجوما مضادا، وبلغت خسائر العدو 190 جنديا.

وأوضحت الوزارة في بيانها: "في اتجاه جنوب دونيتسك، نفذّت وحدات من مجموعة "فوستوك" قصفا ناريا لتشكيل لواء الدفاع الجوي 108 في لوغوفسكوي في مقاطعة زابوروجيه".

وتم إحباط الهجوم المضاد للمجموعة الهجومية للواء الميكانيكي 58 للقوات المسلحة الأوكرانية في شيفتشينكو في مقاطعة زابوروجيه.

وأشارت الدفاع إلى أن "خسائر العدو بلغت 190 جنديا ودبابة وأربع مركبات".