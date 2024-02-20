شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات النواب توجه مذكرة عاجلة لرئيس الوزراء لوضع رؤية واضحة للنهوض بتدريب الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة محمد كما مرعى توجيه مذكرة عاجلة إلي الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تفيد بعدم التعاون بين الوزارات في وضع رؤية واستراتيجية واضحة المعالم للنهوض بتدريب الطلاب ووضع مناهج تؤهل للعمل بالسوق الخارجي.

وتضمنت المذكرة الموجهة إلى "مدبولى" أن اللجنة قد شاهدت خلال ثلاث اجتماعات الاختلاف الشديد بين ممثلي الوزارات على عقد اجتماع مشترك وتحديد موعد للجلوس على طاولة واحدة لوضع رؤية للتدريب فى مصر طبقا لاحتياجات سوق العمل الخارجى.

من جانبه قال الدكتور علي حزين، المشرف العام على الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة ، إن هناك إشكالية في التعليم الفني الزراعي، يتمثل في عدم وجود مزارع للتدريب في بعض المدارس، مقدمين مقترحين أولهما على المدى القصير وذلك باستغلال محطات البحوث الزراعية لتدريب الطلاب بالمدارس التي لا يتواجد بها مزارع تدريبية، أما المقترح الثاني يتعلق بالمدى الطويل وذلك بتخصيص الدولة أراضي في الظهير الصحراوي لإنشاء مزارع تدريبية أو نقل هذه المدارس إليها.

وأضاف "حزين" أن هناك 10 آلاف باحث مؤهل للقيام بعمليات التدريب الطلابية في جميع التخصصات، معربا عن ترحيب وزير الزراعة بالتعاون وإبرام أي بروتوكولات مع الوزراء المختصين في هذا الصدد.

بدوره علق الدكتور محمد عبد اللطيف، مدير التعليم الزراعي بوزارة التربية والتعليم، إن بعض المدارس الزراعية لها مزارع للتأهيل والتدريب، والبعض الأخر لا يتطلب المزارع لاسيما في ظل منهجية الجدارات، ويتم تطبيق مناهج لا تحتاح لهذه المزارع، مرحبا بالتعاون مع وزارة الزراعة.