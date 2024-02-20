شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يثمن الدور المصرى والإماراتى الداعم لإنهاء الحرب على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الدور المصري والإماراتي الداعم لإنهاء الحرب على غزة ورفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني، وضرورة إنفاذ المساعدات الإنسانية لأبناء غزة.

جاء ذلك خلال استقبال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بمقر المجلس، اليوم، رئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية الشقيقة صقر غباش والوفد المُرافق من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي.

ورحب المستشار (عبد الرازق) بأعضاء الوفد الإماراتي رفيع المستوى، مؤكداً أهمية العلاقات التاريخية بين مصر والإمارات، وتطلعه لتدعيمها على كافة المستويات في ظل خصوصية العلاقة بين الرئيسين الشقيقين الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأكد المستشار (عبد الرازق) أهمية الدبلوماسية البرلمانية بين مصر والإمارات ودورها الكبير ليس في تحقيق مصالح الشعبين المصري والإماراتي فقط بل والشعوب العربية والإسلامية كلها في ظل ما تمر به المنطقة من أزمات وتحديات خاصة ما يحدث في غزة وما يواجهه الشعب الفلسطيني الشقيق من كوارث إنسانية من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

من جانبه أعرب رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي عن تقديره لحسن وحفاوة الاستقبال التى لقيها الوفد منذ حضوره القاهرة، مؤكداً أن العلاقات المصرية الإماراتية دائماً لها طبيعتها الخاصة، لافتاً إلى أن مصر هى قلب العروبة النابض ولها مكانتها الكبيرة، ولا بد من التنسيق معهاحول كافة القضايا والتحديات، لافتاً إلى توحد الرؤى بين مصر والإمارات نحو الوقوف مع أهلنا فى غزة.

وحضر اللقاء المستشار بهاء الدين أبو شقة والنائبة فيبي فوزى وكيلا مجلس الشيوخ، والمستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام للمجلس، والسفيرة الدكتورة دينا الصيحي مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.