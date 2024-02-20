زار وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار وزير المالية يوسف خليل، لتسليمه الكتاب المتعلق بقرار الحكومة الصادر في 10 شباط 2024 حول الموافقة على إبرام إتفاقية قرض إضافي من البنك الدولي لبرنامج "أمان"، على أن يراسل خليل البنك الدولي رسميا بمضمون هذا القرار. عندها، سيعمد البنك الدولي إلى إجراء المراجعة القانونية اللازمة وإشعار الحكومة اللبنانية بالنتيجة.

كانت هذه تفاصيل خبر حجار سلم وزير المالية كتابا حول ابرام اتفاقية قرض اضافي من البنك الدولي لبرنامج "أمان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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