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الحوثيون: استهدفنا بالمسيّرات سفنًا حربية أمريكية في البحرين الأحمر والعربي

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محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن يحيى سريع، اليوم الثلاثاء، إنهم نفذوا هجوما بالمسيرات على سفن حربية أمريكية في البحرين الأحمر والعربي.

وأشار سريع إلى أن الحوثيين استهدفوا بالمسيرات مواقع إسرائيلية حساسة في أم الرشراش "إيلات" جنوبي إسرائيل.

وأوضح سريع كذلك أنهم استهدفوا بالصواريخ السفينة الإسرائيليةMSC SILVER في خليج عدن.

وكانت وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء قالت، اليوم الثلاثاء، إن سفنا حربية فرنسية اعترضت ودمرت مسيرتين أطلقتا من اليمن.

وأكدت وزارة الدفاع الفرنسية، أن الفرقاطات الفرنسية اعترضت ودمرت مسيرتين أطلقتا من اليمن، لافتة إلى أن تحركاتها في البحر الأحمر تسهم في ضمان الأمن والدفاع عن حرية الملاحة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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