"الشريف": تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ خطة إدارة المناطق الساحلية بالإسكندرية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية على طول ساحل البحر المتوسط، في إطار توجيهات الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور عصام خليفة، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، بحضور كل من عزة عبد الحميد، مدير الإدارة العامة لحماية الشواطئ بغرب الدلتا، والدكتور محمد أحمد علي، المدير التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع المناخ، والدكتور يسري الكومي، خبير التخطيط الاستراتيجي والحكومة، ونيفين الليثي، معاون المحافظ لشؤون التغيرات المناخية بالمحافظة، للوقوف على معدلات إنجاز مشروعات حماية الشواطئ بالإسكندرية.

وثمن "الشريف" جهود الدولة لحماية شواطئ الإسكندرية، مؤكدًا العمل على وضع حلول جذرية لحماية شواطئ الإسكندرية من خلال رؤية شاملة لتطوير الواجهة المائية على المدى الطويل.

وأشار إلى أن المحافظة تعمل على مواصلة واستكمال مشروعات حماية الشواطئ من التغيرات المناخية بالتنسيق مع وزارة الري والهيئة العامة لحماية الشواطئ، منوهًا أنه يجري عمل حواجز مائية ببعض الشواطئ التي بها ارتفاع في منسوب المياه.

وأوضح المحافظ أنه جرى تنفيذ 8 مشروعات بالتنسيق مع وزارة الري، ومن المقرر تنفيذ 3 مشروعات مماثلة خلال الفترة المقبلة، بتكلفة إجمالية نحو 2 مليار جنيه.