نقابتا الصحافة والمحررين: للمشاركة في الوقفة التضامنية مع صحافيي فلسطين بدعوة من الاتحاد الدولي في 26 الحالي

دعت نقابتا الصحافة ومحرري الصحافة اللبنانية في بيان، "جميع الزملاء الصحافيين والمؤسسات الاعلامية إلى المشاركة في الوقفة التضامنية يوم الاثنين في 26 الحالي، عند الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر في دار نقابة الصحافة، والتي تتضمن الوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح الزملاء الصحافيين الذين سقطوا نتيجة العدوان الاسرائيلي الهمجي والمستمر عند الساعة الثانية عشرة ظهرا بالتزامن مع باقي المشاركين في الاعتصامات حول العالم، تلبية لدعوة الاتحاد الدولي للصحافيين النقابات والصحافيين المنضوين إليه في أكثر من 146 دولة حول العالم، المؤسسات الاعلامية وجميع العاملين في قطاع الاعلام إلى تنظيم هذه الوقفة التضامنية مع نقابة الصحافيين الفلسطينيين والصحافيين الفلسطينيين".

كذلك دعت النقابتان "جميع الزملاء والعاملين في قطاعات الاعلام المكتوب، المرئي، المسوع والالكتروني إلى تلبية هذه الدعوة التي سوف يتم نشر الكلمات والصور التي ستلتقط خلالها عبر الاتحاد الدولي للصحافيين".