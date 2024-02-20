رئيس مجلس القضاء الأعلى يكلف القاضي جمال الحجار بمهام النائب العام التمييزي خلفا لعويدات

أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، قراراً كلّف بموجبه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، القيام بمهام النائب العام التمييزي اعتباراً من 23 الشهر الحالي، خلفاً للقاضي غسان عويدات الذي يحال على التقاعد في 22 شباط الحالي.
كذلك قرر القاضي عبود تكليف المحامية العامة التمييزية القاضية ندى دكروب بمهام رئاسة الغرفة الثامنة لدى محكمة التمييز خلفاً للقاضي ماجد مزيحم الذي أحيل على التقاعد.
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