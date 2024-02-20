وزير المالية الإسرائيلي: المهم لدينا هو تدمير "حماس" وليس إعادة المحتجزين لدى الحركة في غزة

اكد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، ان "المهم لدينا هو تدمير "حماس" وليس إعادة المحتجزين لدى الحركة في قطاع غزة".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن سموتريتش، أن "ملف إعادة المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة ليس هو الملف الأكثر أهمية لدى تل أبيب".

وأوضح وزير المالية الإسرائيلي أن "الملف الأكثر أهمية لدى إسرائيل هو تدمير حركة حماس، وأن كلمة "بأي ثمن" يمثل مشكلة لبلاده، مضيفا أن إسرائيل بحاجة إلى إعادة المحتجزين والضغط على حماس".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، نقلت إذاعة الجيش عن مسؤولين عسكريين قولهم إن "عمليات الجيش في خان يونس جنوبي قطاع غزة على وشك الانتهاء، وأنه من المتوقع أن يتخذ الجيش في الأيام المقبلة قرارًا بشأن الهجوم المحتمل على رفح".