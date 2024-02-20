بوتين: موسكو كانت دائما معارضة وبشكل قاطع نشر الأسلحة النووية في الفضاء

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن "موسكو كانت دائما معارضة وبشكل قاطع نشر الأسلحة النووية في الفضاء، وتدعو إلى الامتثال لجميع الاتفاقيات القائمة".

وأوضح، "يتعلق هذا السؤال بالضجة التي تصاعدت مؤخرا في الغرب، بما في ذلك في الولايات المتحدة، فيما يتعلق بنشر الأسلحة النووية في الفضاء"، مشددا على أن "موقفنا واضح وصريح: لقد كنا دائما ضد نشر الأسلحة النووية ونحن الآن ضد نشر الأسلحة النووية في الفضاء".

وأشار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال اجتماعه مع بوتين، إلى أنه "لا يوجد مشاريع بشأن نشر الأسلحة النووية في الفضاء".