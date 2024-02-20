البيت الأبيض: ما زلنا نعتقد أن هذا ليس هو الوقت الملائم لوقف دائم لإطلاق النار في غزة

اشار البيت الأبيض الى ان أميركا تعتقد أن أي عملية إسرائيلية كبيرة في رفح دون خطة لضمان سلامة الفلسطينيين ستكون كارثة.

ولفت البيت الأبيض الى ان "أميركا تأمل أن تخرج المفاوضات بشأن الاسرى في غزة بنتائج قريبا، ما زلنا نعتقد أن هذا ليس هو الوقت الملائم لوقف دائم لإطلاق النار.