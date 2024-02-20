اشار البيت الأبيض الى ان أميركا تعتقد أن أي عملية إسرائيلية كبيرة في رفح دون خطة لضمان سلامة الفلسطينيين ستكون كارثة.
ولفت البيت الأبيض الى ان "أميركا تأمل أن تخرج المفاوضات بشأن الاسرى في غزة بنتائج قريبا، ما زلنا نعتقد أن هذا ليس هو الوقت الملائم لوقف دائم لإطلاق النار.
كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض: ما زلنا نعتقد أن هذا ليس هو الوقت الملائم لوقف دائم لإطلاق النار في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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