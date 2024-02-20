وزير الدفاع الإسرائيلي: سلاح الجو يعمل في دمشق وبيروت والنبطية وحيثما لزم الأمر

اشار وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت الى أن "سلاح الجو يعمل في دمشق وبيروت والنبطية وحيثما لزم الأمر"، لافتا الى ان "المعادلات التي ظن حزب الله أنه فرضها انهارت عندما قررنا الهجوم على دمشق وبيروت وصيدا والنبطية".

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