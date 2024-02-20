الحوثيون: استهداف ايلات بطائرات مسيرة وسفينة إسرائيلية في خليج عدن بالصواريخ

اعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية _ مدير دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة التابعة لحركة انصار الله العميد يحيى سريع في بيان، بانه "نفذَ سلاحُ الجوِّ المسيرُ بالقواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً بعددٍ من الطائراتِ المسيرةِ على عددٍ من السُّفُنِ الحربيةِ الأميركيةِ المعاديةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربي".
واعلن بانه "نفذَ كذلك عمليةَ استهدافٍ لمواقعَ حساسةٍ للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ أمِّ الرشراشِ (ايلات) جنوبيِّ فلسطينَ المحتلةِ، وذلك بعددٍ آخرَ من الطائراتِ المسيرة. هذا، ونفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةَ استهدافٍ لسفينةٍ إسرائيليةٍ "MSC SILVER" في خليجِ عدن بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبة".
واشار الى انه تأتي هذه العملياتُ انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ الذي يتعرضُ حتى هذه اللحظةِ للعدوانِ والحصارِ، ورداً على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا.
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