اشار المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ماجد الانصاري الى ان "قطر تلقت تأكيدات من حماس باستلام أدوية والبدء في إيصالها إلى الاسرى بقطاع غزة".

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية القطرية: قطر حصلت على موافقة من حماس للبدء في نقل الأدوية إلى الاسرى في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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