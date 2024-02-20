بوتين: نقف دائمًا ضد نشر أسلحة نووية في الفضاء.. وموقفنا واضح وشفاف

ياسر رشاد - القاهرة -

شدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، على أن بلاده تقف دائمًا ضد نشر الأسلحة النووية في الفضاء "وهي الآن ضدها، وموقفها واضح وشفاف.

وأضاف بوتين - في تصريحاته خلال اجتماعه مع وزير الدفاع سيرجي شويجو، أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم - : "يتعلق هذا بالضجة التي أثيرت مؤخرًا في الغرب، بما في ذلك الولايات المتحدة، بشأن نشر الأسلحة النووية في الفضاء. وإن موقفنا واضح وشفاف، فلقد كنا دائماً ضد نشر الأسلحة النووية ونعارضها الآن.

وأعرب بوتين عن حيرته من "إثارة الغرب موضوع خطط روسيا المزعومة لنشر أسلحة نووية في الفضاء"، حيث قال: "على العكس من ذلك، فإننا ندعو إلى الالتزام ليس فقط بجميع الاتفاقيات الموجودة في هذا المجال، بل المقترح أيضًا تعزيز هذا العمل المشترك".

وتابع بوتين: "لكنهم الآن لسبب ما، يثيرون هذا الموضوع في الغرب مرة أخرى وبمثل هذه النبرة العاطفية العالية إلى حد ما".

وفي وقت سابق، ظهرت تقارير في وسائل الإعلام الأمريكية تفيد بأن تهديدًا معينًا للأمن القومي الأمريكي قد يكون مرتبطًا بخطط الاتحاد الروسي المزعومة لنشر أسلحة نووية في الفضاء.

وفي حديثه للصحفيين، وصف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، ديمتري بيسكوف، مثل هذه المنشورات بأنها حيلة أخرى من قبل البيت الأبيض.