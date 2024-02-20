ارتفاع حصيلة قتلى هجوم روسي بطائرة مسيرة على منطقة سومي لـ 5 أشخاص

ياسر رشاد - القاهرة - ارتفعت حصيلة قتلى هجوم روسي بطائرة مسيرة استهدف منطقة "سومي" شمالي أوكرانيا في وقت سابق اليوم إلى 5 أشخاص.

وذكرت قناة (فرنسا 24) الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن القتلى ينتمون لعائلة واحدة وقد لقوا حتفهم إثر استهداف المسيرة لمبنى سكني.

وأشارت القناة إلى أن مناطق بوسط أوكرانيا استُهدفت بوابل من 23 طائرة مسيرة من طراز "شاهد" أطلقتها روسيا على مدار الليلة الماضية ولكن الدفاعات الجوية الأوكرانية تمكنت من إسقاطها جميعا.

صحيفة بريطانية: يجب منع الهجوم الإسرائيلي المحتمل على رفح

حذرت صحيفة الاندبندنت البريطانية، من مغبة مضي إسرائيل قدما في خططها الرامية للهجوم على مدينة رفح، في أقصى جنوب قطاع غزة، حيث يحتشد نحو مليون ونصف مليون فلسطيني، معتبرة أن هذا الهجوم الإسرائيلي المحتمل لن يؤدي إلى سقوط المزيد من المدنيين بأعداد كبيرة فحسب، بل ستنتج عنه عواقب أخرى، ستوثر سلبا على الشعب الإسرائيلي.

وقالت الصحيفة البريطانية في سياق افتتاحيتها الصادرة اليوم الثلاثاء: إن "الهجوم الإسرائيلي المحتمل على رفح، سيؤدي بشكل مؤكد إلى خسائر كبيرة في أرواح المدنيين، فضلا عن أنه سينبثق عنه عواقب أخرى، لن يكون أي منها في مصلحة الشعب الإسرائيلي"، مشددة "على ضرورة وقف الهجوم الإسرائيلي المحتمل".

واستطردت الاندبندنت بالقول "إن محاولة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحصول على نوع من (الغطاء السياسي) وتوفير بعض (مظاهر الوحدة الوطنية)، كانت أحد أسباب دعوة نتنياهو لمنافسه المعارض بيني جانتس للانضمام إلى حكومة طوارئ موسعة (حكومة الحرب) إبان عملية (حماس) في مستوطنات غلاف غزة، فضلا عن سعيه، من خلال اتحاد حكومته، لتوجيه رسالة واضحة لحلفاء إسرائيل وأعدائها على حد سواء، إلا إن الأمور لم تسير كما خطط لها رئيس الوزراء الإسرائيلي".

وأشارت الصحيفة إلى أنه على مدار الأشهر الأخيرة الماضية، تسبب العديد من وزراء الحكومة الإسرائيلية في جذب انتباه العالم، بعد التصريحات التحريضية التي أدلوا بها بحق الفلسطينيين، ووصفهم لهم بأنهم "حيوانات بشرية"، مما أدى إلى تعزيز الدعوى الموجهة ضد إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، والتي تنظر فيها محكمة العدل الدولية حاليًا.