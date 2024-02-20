الخارجية الأمريكية: نعارض وقف إطلاق نار بغزة ونعمل على إنهاء الصراع

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تختلف مع تصريحات الرئيس البرازيلي لولا دا سولفا ولا تعتقد بوقوع إبادة جماعية في غزة.

وأكد ميلر أن واشنطن تعارض وقف إطلاق نار في غزة وتعمل على إنهاء الصراع مع ضمان عدم تكرار ما حدث في السابع من أكتوبر، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تعمل على مشروع قرار بمجلس الأمن للتوصل إلى وقف إطلاق نار مؤقت في غزة للإفراج عن الأسرى.

وأوضح ميلر أن الإدارة الأمريكية منخرطة في مناقشات للتوصل إلى هدنة مؤقتة في غزة.

وكان الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، اتهم إسرائيل بارتكاب ما وصفه بـ "إبادة جماعية" ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وشبّه أفعالها بمحرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.

وقال دا سيلفا للصحفيين في أديس أبابا، خلال حضوره قمة الاتحاد الأفريقي: "ما يحدث في قطاع غزة مع الشعب الفلسطيني لم يحدث في أي لحظة أخرى في التاريخ"، مستدركا بالقول: "في الواقع، لقد حدث، عندما قرر هتلر قتل اليهود".

وأثارت تلك التصريحات غضب الجانب الإسرائيلي، ووصفها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بأنها "مخزية وخطيرة"، الأمر الذي دفع الخارجية الإسرائيلية إلى استدعاء السفير البرازيلي للاحتجاج.