بعد تطبيق الغياب الإلكتروني.. "تعليم الجيزة" تكشف نسب حضور الطلاب بالمدارس



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

قال أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم في الجيزة، إنه مع تطبيق النظام الجديد الذي أعلن عنه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بشأن الغياب في المدارس، بلغت نسب حضور الطلاب في مدارس المديرية حوالي 95%.

وأضاف "سلومة" في تصريحات لمصراوي، أنه يتم التنبيه على شؤون الطلاب بالمديرية والإدارات والمدارس التابعة لها باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطلاب المتخطين لنسبة الغياب، والقرارات الوزارية في هذا الشأن.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدرت كتابًا دوريًا بشأن انتظام الدراسة في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024، وشمل الكتاب إعداد خطط المتابعات الميدانية للقيادات الإدارية والتوجيه الفني في الإدارات التعليمية والمديرية داخل المدارس، مع عدم بقائها داخل مكاتبها.

وبحسب الكتاب الدوري التي أعلنت عنه الوزارة، والذي أكد على عدم خروج المعلمين أثناء اليوم الدراسي لانتظام العملية التعليمية في المدارس، كما شمل الكتاب متابعة تنفيذ خطة الأنشطة التربوية في المدارس التابعة للمديرية، وتنفيذ اليوم الرياضي والثقافي وفترات المشاهدة.

ووجهت الوزارة، بتسجيل الغياب أولا بأول لجميع المراحل، وكذا الغياب الإلكتروني للصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي، مع متابعة التزام المدارس بذلك حفاظا على انضباط الطلاب.

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