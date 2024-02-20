الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع: اجتماع افتراضي السبت بمشاركة زيلينسكي دعماً لأوكرانيا

أعلنت الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع عن اجتماع عبر الفيديو لقادتها، السبت، سيكون مخصصاً لأوكرانيا، بمشاركة مقررة للرئيس فولوديمير زيلينسكي.
وهذا الاجتماع هو الأول لرؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في مجموعة السبع (الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وكندا) تحت الرئاسة الإيطالية.
وأوضح بيان صادر عن الحكومة في روما أنه دعي إلى الاجتماع في مناسبة الذكرى الثانية للحرب الروسية الأوكرانية، في وقت تعترف فيه كييف بأن قواتها تعيش «وضعاً صعباً جداً» بعد حرمانها من الذخائر والمساعدات الأميركية.
وأعلنت أوكرانيا الثلاثاء عن عشرات الهجمات الروسية على الجبهتين الشرقية والجنوبية بعد سيطرة القوات الروسية السبت على مدينة أفدييفكا في منطقة دونيتسك، قبل أيام قليلة من بدء العام الثالث للحرب في 24 شباط 2022.
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