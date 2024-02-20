الخارجية الأميركية: نجري محادثات للتوصل إلى هدنة إنسانية في غزة قبل شهر رمضان

اعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أننا "نجري محادثات للتوصل إلى هدنة إنسانية في غزة قبل شهر رمضان"، مشيرة الى اننا "لا ندعم عملية عسكرية شاملة في رفح في ظل وجود أكثر من مليون مدني".

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