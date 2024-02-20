اعلن البنتاغون، ان "قواتنا لم تتعرض لهجمات في العراق وسوريا منذ 4 شباط، لكننا شهدنا ارتفاعا طفيفا في هجمات الحوثيين"، مؤكدا "تحطم المسيرة 9 MQ في اليمن، والمؤشرات تدل على أنها أسقطت بصاروخ أرض جو تابع للحوثيين".
واشار الى ان "الحوثيين يملكون مخزونا كبيرا من الوسائل العسكرية ونعمل على تقليصه".
كانت هذه تفاصيل خبر البنتاغون: قواتنا لم تتعرض لهجمات في العراق وسوريا منذ 4 شباط لكننا شهدنا ارتفاعا طفيفا في هجمات الحوثيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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