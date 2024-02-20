البنتاغون: قواتنا لم تتعرض لهجمات في العراق وسوريا منذ 4 شباط لكننا شهدنا ارتفاعا طفيفا في هجمات الحوثيين

اعلن البنتاغون، ان "قواتنا لم تتعرض لهجمات في العراق وسوريا منذ 4 شباط، لكننا شهدنا ارتفاعا طفيفا في هجمات الحوثيين"، مؤكدا "تحطم المسيرة 9 MQ في اليمن، والمؤشرات تدل على أنها أسقطت بصاروخ أرض جو تابع للحوثيين".

واشار الى ان "الحوثيين يملكون مخزونا كبيرا من الوسائل العسكرية ونعمل على تقليصه".