اشارت السفارة الفرنسية في بيروت، الى ان "سفراء اللجنة الخماسية اجتمعوا اليوم لإعادة التأكيد على عزمهم على تسهيل ودعم إنتخاب رئيس للجمهورية".
واشارت في بيان، الى انهم "استعرضوا التطوّرات الأخيرة والإتّصالات التي جرت في لبنان والمنطقة، كما تمّت مناقشة الخطوات التالية الواجب إتّخاذها".
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الفرنسية: سفراء اللجنة الخماسية اجتمعوا اليوم لإعادة التأكيد على عزمهم على تسهيل إنتخاب رئيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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