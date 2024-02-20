السفارة الفرنسية: سفراء اللجنة الخماسية اجتمعوا اليوم لإعادة التأكيد على عزمهم على تسهيل إنتخاب رئيس

اشارت السفارة الفرنسية في بيروت، الى ان "سفراء اللجنة الخماسية اجتمعوا اليوم لإعادة التأكيد على عزمهم على تسهيل ودعم إنتخاب رئيس للجمهورية".

واشارت في بيان، الى انهم "استعرضوا التطوّرات الأخيرة والإتّصالات التي جرت في لبنان والمنطقة، كما تمّت مناقشة الخطوات التالية الواجب إتّخاذها".