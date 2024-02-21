افادت معلومات عن سقوط قتلى وجرحى جراء حادث السيّر على طريق المدينة الرياضية في بيروت. وقد اعلن الدفاع المدني بانه نقل جريحاً بحالة حرجة (إنعاش قلبي رئوي) الى مستشفى الرسول الاعظم وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة ميدانياً لجريحٍ ثانٍ اصيبا جراء تعرضهما لحادث سير وقع داخل نفق اوتوستراد الاسد-بيروت. فيما تولت جهات اخرى نقل جريحين اخرين الى المستشفى.

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