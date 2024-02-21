شويغو: القوات الأوكرانية فقدت 166 ألف جندي وأكثر من 800 دبابة ونحو 2400 مركبة قتالية بهجومها المضاد

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت 166 ألف جندي وأكثر من 800 دبابة، ونحو 2400 مركبة قتالية مدرعة خلال تنفيذها لهجومها المضاد".

وأشار وزير الدفاع في تصريحات عقب اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الى اننا "نعني بكلمة [هجوم مضاد] "جدّي" عندما لا يكون العدد 100 أو 200 شخص، عندما يتم تجهيز مجموعة من حوالي 160 ألف شخص، أو لنكون أكثر دقة 110 كتائب بالإضافة إلى 30 كتيبة تقريبا في الاحتياط، فضلا عن 800 دبابة وما يقرب من 150 مركبة جوية من طائرات ومروحيات، وأكثر من 2500 وحدة من المركبات المدرعة".

كما أعلن شويغو أن "خسائر القوات الأوكرانية على محور خيرسون خلال ما يسمى بـ "الهجوم المضاد" بلغت 13 ألف عسكري، وقال: "لقد حاولوا أن يظهِروا لنا، ونتيجة لذلك فقدت الألوية البحرية الأربعة وحدها 1820 فردا في قرية كرينكي، وإذا ما تحدثنا في المجمل [خسرت] ما يقرب من 3400".