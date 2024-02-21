شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: حجم الضغوط الأخلاقية والكارثة الإنسانية في غزة تجاوزت أي هدف سياسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إن بريطانيا في بداية أزمة غزة أرسلت أسلحة لإسرائيل دعمتها إلا أن موقفها تغير تدريجيا خلال الأسابيع الأخيرة، وصولا إلى أن ديفيد كاميرون وزير خارجية بريطانيا يتحدث عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ويستخدم تعبيرات من قبيل وقف إطلاق النار أو هدنة ممتدة.

وأضاف "رشوان"، خلال استضافته ببرنامج "حديث الأخبار"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن بريطانيا عندما لا تستخدم الفيتو في مجلس الأمن اليوم وفقط تمتنع هذا يعني أن كتلة الولايات المتحدة الرئيسي ومعسكرها قد خسرت فيها الحليف الرئيسي.

وأشار إلى أن فرنسا صوتت مع مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة اليوم، وهي ضمن التحالف الغربي للأعضاء الدائمين بمجلس الأمن، وبالتالي أصبحت أمريكا بمفردها، وعلى الإدارة الأمريكية إعادة موقفها، مردفا: "التحالف اليوم امتنع غدا قد يوافق".

وأوضح أن حجم الضغوط الأخلاقية والكارثة الإنسانية في غزة تجاوزت أي هدف سياسي لأي صانع قرار قد ينحاز له حتى وإن كان عاشقا وحريصا على إسرائيل ووجودها.