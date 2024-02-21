شكرا لقرائتكم خبر عن "الصناعة بالحوار الوطنى": نسعى لحلول أعمق تتعامل مع المتغيرات الراهنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، ومقرر مساعد لجنة الصناعة بالحوار الوطني، إن بدء الجلسات المتخصصة الأسبوع القادم يأتي تلبية لدعوة الرئيس لحوار اقتصادي أعمق وأشمل، حرصا منه على النهوض بالأوضاع الاقتصادية وإيجاد حلول أعمق تتناسب مع متغيرات الأحداث الإقليمية والعالمية لبناء اقتصاد قوى قادر على الصمود خاصة وأن الفترة الحالية تشهد ميلاد نظام اقتصادى جديد.

‏‎وأكد النائب أحمد بهاء شلبي، في تصريح لـ"الخليج 365" أن التحديات التى تواجه الدولة المصرية كبيرة، كما أننا أمامنا فرص عظيمة للاستفادة من التطور التكنولوجى الكبير، وكذلك الاقتصاد الأخضر الذي يحظى باهتمام وإقبال عالمى، وهو ما تعمل عليه حاليا الدولة المصرية وقامت بتنفيذ العديد من المشروعات الخاصة به ونجح فى جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

كان قد قال الكاتب الصحفى ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، مع الإعلامية "قصواء الخلالى، إن الجلسات ستناقش توصيات تم تقديمها في المرحلة الأولى من الحوار الوطني، من 4 لجان، ولم يستطع مجلس الأمناء مناقشتها، نتيجة دخول الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن هذه التوصيات ستكون محل نقاش الجلسات لخبراء ومتخصصين وقوى سياسية والحكومة، وستنعقد بدءا من الأسبوع المقبل.