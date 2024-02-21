وزير خارجية البرازيل: إسرائيل تحاول التغطية على ما يحدث في غزة وبيانات خارجيتها غير مقبولة

اشار وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا الى إن إسرائيل تحاول التغطية على ما يحدث في غزة، مؤكدا بان بيانات الخارجية الإسرائيلية غير مقبولة شكلا وموضوعا.

ولفت فييرا في تصريح له، الى ان الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا لا يمكنه التراجع عن شيء قائم وهو الهجمات على غزة، والحكومة الإسرائيلية أُبلغت بأن البرازيل سترد وفق الأعراف الدبلوماسية.

وفي قت سابق، امتنع وزير الخارجية البرازيلي عن الاعتذار للسفير الإسرائيلي دانيال زونشاين عن تصريحات الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، الذي قارن ممارسات إسرائيل في غزة بمحرقة اليهود.

واستدعى وزير الخارجية البرازيلي السفير الإسرائيلي للاجتماع بعد إعلان لولا دا سيلفا، شخص غير مرغوب فيه في إسرائيل، حسبما ذكرت قناة "سي إن إن برازيل".

وذكرت القناة: "في الاجتماع، أعرب فييرا عن عدم رضاه عن الطريقة التي عومل بها السفير البرازيلي في تل أبيب، وفقا للتقارير، لم يعتذر فييرا عن تصريحات دا سيلفا، بل عزز موقف البرازيل".

وذكرت قناة "آي 24" التلفزيونية الإسرائيلية أن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس "وبخ" السفير البرازيلي فريدريكو ماير فيما يتعلق بتصريحات لولا دا سيلفا حول الصراع في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قال دا سيلفا إن ما يحدث في قطاع غزة هو إبادة جماعية، وقارنه بالفظائع التي ارتكبها أدولف هتلر ضد اليهود.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مثل هذه التصريحات بتجاوز للخط الأحمر.