محمد اسماعيل - القاهرة - 11 نصيحة لتحقيق أكبر استفادة من المذاكرة في الفصل الثاني.. تعرف عليها

كتب- محمد فتحي:

قال الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والتعليمي بجامعة عين شمس، إن الكثير من الطلاب وأولياء الأمور سواء في سنوات النقل أو الشهادات العامة، يسعون لتحقيق أكبر قدر من التحصيل واكتساب المعلومات خلال الفترة القادمة.

وأضاف في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الفترة الحالية تتميز بضيق الفترة الزمنية في ضوء تخللها شهر رمضان والأعياد الدينية والقومية المختلفة، لافتا إلى أن الأمر يزداد حرجا مع اعتماد الكثير من الطلاب على الدروس الخصوصية والذهاب إلى مراكز الدروس مما قد يضيع عليه الكثير من الوقت.

وتابع أنه في ضوء تلك الظروف يمكن للطالب أن يحقق أكبر قدر من الاستذكار والتحصيل من خلال التالي:

- تنظيم الوقت ووضع خطة للاستذكار اليومي والأسبوعي والحرص على تنفيذ تلك الخطة، على أن يبحث أسباب عدم تنفيذه أي جزء من خططه للاستذكار والعمل على تجنبها.

- الحرص بقدر الإمكان على ألا يزيد عدد الدروس التي يأخذها الطالب في اليوم الواحد عن درس واحد فقط.

- الوعي بأن الدرس الخصوصي لا يكفي وحده للتحصيل والاكتساب، بل هو وسيلة لفهم المقررات المختلفة، ومن ثم لا يجب أن يعتمد عليه الطالب بشكل كامل في التعلم، وعليه الاستذكار بشكل مستمر.

- الحرص على ألا يمر أي يوم بدون استذكار سواء كان الطالب مرتبط فيه بدرس أو غير مرتبط.

- عدم الذهاب إلى الدرس قبل بدايته بوقت طويل بل استغلال ذلك الوقت في الاستذكار ثم الذهاب إلى الدرس في الوقت المناسب.

- عدم تضييع وقت طويل في النقاش مع الزملاء فيما لا يفيد وعليه التوجه إلى البيت بشكل سريع لاستكمال الاستذكار.

- لا بد للطالب قبل الذهاب إلى الدرس أن يحدد بشكل دقيق الأجزاء التى لا يفهمها وأن يسأل معلمه عنها حتى يحقق أقصى استفادة ممكنة.

- لا بد أن يعي الطالب أن أخذ الدرس في اليوم يعني قضاء باقي اليوم دون استذكار.

- لا بد أن يستغني الطالب عن الدروس في المواد التي يفهمها بشكل جيد، لأن الدرس لن يضيف له شيئا بل قد يضيع وقته.

- على الطالب عدم الذهاب إلى حصص الدروس التي يقوم فيها المعلم بإعادة شرح دروس المنهج مرة أخرى ما دام فهمها بشكل جيد.

- يجب ألا يقتصر الطالب على حل الأسئلة والتدريبات التي يكلفه بها المعلم الخاص لأنها غالبا لا تخرج عما شرحه بل لا بد من الاطلاع على أسئلة من كتب ومصادر أخرى للتأكد من فهمه واستيعابه.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدرت كتابًا دوريًا بشأن انتظام الدراسة في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024، وشمل الكتاب إعداد خطط المتابعات الميدانية للقيادات الإدارية والتوجيه الفني في الإدارات التعليمية والمديرية داخل المدارس، مع عدم بقائها داخل مكاتبها.

وبحسب الكتاب الدوري التي أعلنت عنه الوزارة، والذي أكد على عدم خروج المعلمين أثناء اليوم الدراسي لانتظام العملية التعليمية في المدارس، كما شمل الكتاب متابعة تنفيذ خطة الأنشطة التربوية في المدارس التابعة للمديرية، وتنفيذ اليوم الرياضي والثقافي وفترات المشاهدة.

ووجهت الوزارة، بتسجيل الغياب أولا بأول لجميع المراحل، وكذا الغياب الإلكتروني للصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي، مع متابعة التزام المدارس بذلك حفاظا على انضباط الطلاب. للمزيد (اضغط هنا)

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