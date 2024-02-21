نوفاك نفى انتهاء حقبة النفط: الطلب العالمي عليه سيستمر في النمو على الأقل حتى عام 2040

نفى نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، "انتهاء حقبة النفط"، مؤكدا أن "الطلب العالمي عليه سيستمر في النمو على الأقل حتى عام 2040".

واشار نوفاك في فعالية "يوم الطاقة" في المعرض والمنتدى الدولي "روسيا"، في موسكو، الى ان "يتنبأ كثيرون بأفول عصر النفط، أستطيع أن أقول بثقة أن الأمر ليس كذلك. ووفقا لتوقعات خبراء، سيستمر استهلاك النفط في النمو لفترة طويلة".

وأوضح أن "الطلب على الخام سيستمر في النمو حتى العام 2040 على الأقل وسيكون ذلك بمعدل 14% أي بنحو مليون برميل سنويا من الطلب الإضافي".