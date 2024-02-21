شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة: مشاركة مصر فى توثيق جرائم الصهاينة استمرارا لدورها التاريخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، إن مصر موقفها واضح وثابت من القضية الفلسطينية والتاريخ خير شاهد على هذا الأمر، ولعبت القيادة السياسية دور بالغ الأهمية منذ اليوم الأول من حرب غزة بداية من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رفضه التام للتهجير القسري للفلسطينيين والاعتداء الوحشى عليهم، مرورا بتقديم المساعدات الإنسانية لأهل غزة رغم تعنت الاحتلال الصهيوني في دخول المساعدات وكان هذا على مرأى ومسمع العالم بأكمله.

وأضافت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في تصريح خاص لـ ”الخليج 365” أن القيادة السياسية كانت تعمل جاهدة في المفاوضات بين الطرفين لوقف إطلاق النار ونزيف الدم الفلسطيني المستمر منذ السابع من أكتوبر وتصدت لكل محاولاتالتهجير القسري للفلسطينيين وها هي الآن تشارك في محاكمة الكيان الصهيوني، حيث ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وهو ليس بغريب على مصر في وقوفها بجوار الشعب الفلسطيني، في محاولات مستمرة لوقف الحرب الغاشمة على أهل غزة.