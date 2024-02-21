في صحف اليوم: تواصل بين بري وباسيل والاخير أكثر تجاوباً مع فكرة الحوار شرط عقد جلسات انتخاب مفتوحة

كشفت مصادر سياسية لصحيفة "الاخبار"، عن "تواصل بينَ رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، عبرَ وسيط نيابي مقرّب من الأخير، حملَ رسائل متبادلة بين الطرفين بشأن الحوار الذي دعا إليه بري".

وأوضحت المصادر أن "بري دعا باسيل إلى ضرورة المشاركة في الحوار والقبول أولاً بمبدأ النقاش"، وأن "باسيل يتعاطى بإيجابية وأصبحَ أكثر تجاوباً مع فكرة الحوار، شرط عقد جلسات انتخاب مفتوحة". واشارت الصحيفة الى ان هذا ما يفسّر، بحسب أوساط سياسية، "النَّفَس الإيجابي الذي تحدّث به باسيل أمس حول الحوار والنقاش"، لافتة إلى أنه "كان يشير ضمناً إلى الخط المفتوح مع عين التينة".