"النشرة": حال من الترقب والحذر الشديدين يسود القطاع الشرقي من جنوب لبنان

افاد مراسل "النشرة"، في حاصبيا، بأن "حال من الترقب والحذر الشديدين، يسود القطاع الشرقي من جنوب لبنان هذا الصباح، انطلاقا من سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري، وحتى منطقة العرقوب حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة".

واشار الى ان "هذا الهدوء الحذر خرقه منذ الليل الفائت وحتى فجر اليوم طلعات استكشافية للطيران التجسسي الاسرائلي نوع "ام كا" فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة بما فيه المنحدرات الغربية لجبل الشيخ المطلة على منطقة راشيا الوادي في البقاع الشرقي، وصولا حتى اجواء البقاع الغربي واقليم وتلال عرمتى الريحان وجبل صافي".