اشار النائب ابراهيم كنعان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان " بعدما عالجنا في لجنة المال إهمال الحكومة في مشروع موازنة 2024 تخصيص اعتماد لإجراء الانتخابات البلدية بموعدها وقمنا بنقل 1000 مليار ليرة من الاحتياطي إلى موازنة وزارة الداخلية، بهدف وقف الشلل البلدي وإجراء الانتخابات، أتى فقدان الطابع المالي للمختار بعد رفعه إلى 50 الف ليرة ليهدد بشلل العمل الاختياري"، مؤكدا أن "المطلوب فوراً إما توفير الطابع، أو تعليق العمل به لحين توفيره من قبل وزارة المالية، الأمر الذي كنا قد نبهنا حكومة تصريف الاعمال منه خلال اجتماعات اللجنة. وقد تواصلت ليلاً مع عدد من المسؤولين المعنيين لمعالجة هذه المسألة بالاضافة إلى تصحيح بعض الرسوم المتعلقة بالأحوال الشخصية، وذلك من دون أي إبطاء كي لا تضيف تعطيلاً فوق تعطيل للسلطات المحلية والاختيارية والبلدية وللمواطن".

كانت هذه تفاصيل خبر كنعان: المطلوب فوراً إما توفير الطابع المالي للمختار أو تعليق العمل به لحين توفيره من قبل وزارة المالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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