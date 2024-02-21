لإيقاف العدوان على غزة.. الكويت وقطر تطالبان بالضغط على إسرائيل

الشارقة - اميمة ياسر -

طالبت الكويت وقطر بالضغط على إسرائيل لإيقاف عدوانها ومنع محاولات فرض تهجير قسري من قطاع غزة.

وأمس الثلاثاء، رفض مجلس الأمن الدولي، مشروع القرار الجزائري الذي يدعو لوقف فوري إنساني لإطلاق النار في غزة بعد استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو".

وأعربت المجموعة العربية في الأمم المتحدة في بيان مشترك، أمس، عن خيبة أملها جراء عدم تبني مشروع القرار الجزائري في مجلس الأمن الدولي بعد استخدام الولايات المتحدة لحق النقض "الفيتو" ضد القرار.

وقالت المجموعة العربية إنها تدرس كل الخيارات وستطرق كل الأبواب من أجل أن يتوقف العدوان على غزة ومنع وقوع مذبحة في رفح جنوبي القطاع، مؤكدة أنها ستواصل طرق باب مجلس الأمن إلى أن يتحمل مسؤولياته ويتبنى قرارا بوقف إطلاق النار في غزة.

وأشارت إلى أنها تدرس الدعوة لعقد جلسة طارئة للأمم المتحدة بعد فشل مجلس الأمن في تبني مشروع القرار الجزائري.

وأكد ممثل المجموعة العربية في مجلس الأمن الدولي تمسك المجموعة العربية بضرورة وقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أنه من غير المقبول أن يظل مجلس الأمن مرهونا للحسابات السياسية.

كما شدد على رفض المجموعة العربية للانحياز لسلطات الاحتلال الإسرائيلي وتوفير الحماية له.