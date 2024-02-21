قرر موظفو وزارة العمل في الادارة المركزية للوزارة، وبعد التشاور، التوقف كلياً عن العمل رفضاً لتمييع مطالبهم، ودانوا التمييز الحاصل بين موظفي الادارة العامة، والذي سيؤدي حكماً الى ضرب القطاع العام، وفق ما نقلت قناة الـ"إل بي سي أي".
وفي هذا الاطار، طالب المجتمعون وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، "الذي يثقون بمصداقيته وحرصه على تحصيل حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص، مقاطعة جلسات مجلس الوزراء لحين عقد جلسة مخصصة لإقرار مطالب وحقوق العاملين في القطاع العام".
كانت هذه تفاصيل خبر موظفو وزارة العمل قرروا التوقف كليًا عن العمل: لعقد جلسة لإقرار حقوق العاملين في القطاع العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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