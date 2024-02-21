وزارة الطاقة: ما زعمه العدو بأنه مواقع صواريخ بجبيل وكسروان هي منشآت تابعة لمياه بيروت وجبل لبنان

أشارت وزارة الطاقة، في بيان، إلى أنّه "يتم التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيديو نشره العدو الإسرائيلي يدعي فيه وجود مواقع صواريخ في جبيل وكسروان"، موضحة أنّه "عند التدقيق بالفيديو يتبيّن أن العدو يعرض منشآت تابعة لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، وأبرزها النفق المنشأ لتحويل مياه نهر ابراهيم لزوم تشييد سد جنة. كما أن الفيديو يعرض الوادي المحيط بمحيط السد والذي نتج عن أعمال الحفريات التي نفذت فيه ولا علاقة لهذه المنشآت بما يزعمه العدو حول بنى تحتية".

وأضافت "لذلك إقتضى التوضيح والنشر منعًا لتمادي العدو في مزاعمه تبريرًا لاستهداف منشآت تابعة لمؤسسات رسمية يتوخى منها مصلحة عامة".